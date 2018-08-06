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LIVE: запуск ракеты Delta IV Heavy с зондом Parker Solar Probe
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LIVE: запуск ракеты Delta IV Heavy с зондом Parker Solar Probe 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Пуск ракеты произведут с мыса Канаверал, со стартовой площадки SLC-37. Исследовательский зонд Parker Solar Probe направится к Солнцу.
По задумке специалистов NASA, космический аппарат подлетит к светилу ближе, чем какой-либо другой зонд ранее: он подойдет к солнечной поверхности на расстояние примерно 6,4 миллиона километров. Специально для этого Parker Solar Probe получил особый тепловой щит.
Предположительно, миссия позволит учеными максимально детально проанализировать ряд вопросов, связанных с солнечным ветром и короной светила.
Delta IV Heavy, с помощью которой запустят зонд, — ракета тяжелого класса, созданная американской компанией United Launch Alliance. Это одна из самых мощных ракет-носителей в мире, способная вывести на низкую опорную орбиту груз массой до 28 тонн.
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