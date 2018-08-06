Как звезда могла выжить после этого? — Событие озадачило астрономов

Около 170 лет назад астрономы стали свидетелями крупной вспышки Эта Карина, одной из самых ярких звезд в галактике Млечный Путь. Взрыв выбросил почти столько же энергии, сколько и стандартный взрыв сверхновой. Тем не менее Эта Карина выжила.

Объяснение столь сильного извержении долгое время ускользало от астрофизиков. В середине 1800-х годов у них еще не было технологий для того, чтобы провести профессиональное наблюдение вспышки.

Новые наблюдения за «извержением» 1840-х годов показали, что материал расширяется с рекордными скоростями — до 20 раз быстрее, чем ожидали астрономы. Наблюдаемые скорости больше напоминают выброс материи после взрыва сверхновой, нежели относительно медленные джеты исходящие в результате гибели массивных звезд.

На основании новых данных, исследователи предположили, что столь быстрый выброс материи был вызван длительным взаимодействием трех родственных звезд, в результате которого была уничтожена сначала одна звезда, а две другие образовали двоичную систему. Это взаимодействие по всей видимости завершилось сильным выплеском материала, когда Эта Карина поглотила одного из своих двух спутников, масса которого более чем в 10 раз превышала массу нашего Солнца. Выброшенная масса создала гигантские биполярные джеты, по своей форме напоминающие гантели.

Данные наблюдения позволили ученым по новому взглянуть на огромный выброс, который произошел из Эта Карина, являющейся второй по яркости звездой в ночном небосклоне Земли в период с 1837 по 1858 годы.

«Мы действительно наблюдали самые высокие скорости выброса материала, но при этом звезда почему-то выжила», — сообщил Смит, автор исследования. «Причиной ускорения материала могла стать ударная волна».