Ещё
Ученые разгадали секрет редчайших голубых алмазов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разгадали секрет редчайших голубых алмазов 

Популярная механика 35 минут назад
Фото: Популярная механика
В том, что касается сокровищ матери-природы, голубые алмазы превосходят многих своих «сородичей». Экспертам они известны как алмазы Типа IIb, и, по факту, это одни из самых дорогих камней в мире. Недавняя находка — прекрасный «Алмаз Хоупа», позволил ученым изучить редкие свойства камня: теперь они уверены, что насыщенный синий цвет обусловлен тем, что такие алмазы формируются в нижней части мантии Земли.
Алмазы типа IIb образуются, когда атомы углерода образуют очень прочную связь друг с другом. Серовато-голубой цвет им придают частицы бора, которых на порядок меньше, чем соединений углерода. Эти камни образовались очень давно — примерно миллиард лет назад, когда на Земле еще существовала высокая геологическая активность, формирующая планету.
Ученые никогда не могли сказать наверняка, как именно бор попал в структуру алмаза. Однако новое исследование специалистов из Геммологического института Америки дало весьма конкретный ответ. Оказалось, что включения бора — небольшие кусочки вещества, захваченные в процессе кристаллизации камня — можно обнаружить на невероятной глубине. Судя по всему, голубые алмазы формировались где-то нижней границе мантии земли, между 400 и 2900 километрами ниже поверхности. Эта глубина в четыре раза превосходит глубину формирования большинства алмазов.
На таком расстоянии от поверхности связи в минеральных соединениях разрушаются под воздействием огромного давления и высоких температур. Таким образом, минералы, которые попали так глубоко вместе с поверхностными водами, превратились в обогащенный бором раствор, который в итоге и спровоцировал кристаллизацию алмазов. Результаты этого исследования опубликованы в Nature.
Популярная механика: последние новости
Управляющий экзоскелетом чип больше не будет гpeть мозг На Луну за 24 часа упало два метеорита: видео Самая большая в мире колония королевских пингвинов больше не самая большая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре41
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну57
Украина выразила протест из-за действий Путина229
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ117
Россиян лишают популярного курорта79
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
02:19
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Происшествия Криминал
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение