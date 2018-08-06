Ученые разгадали секрет редчайших голубых алмазов

В том, что касается сокровищ матери-природы, голубые алмазы превосходят многих своих «сородичей». Экспертам они известны как алмазы Типа IIb, и, по факту, это одни из самых дорогих камней в мире. Недавняя находка — прекрасный «Алмаз Хоупа», позволил ученым изучить редкие свойства камня: теперь они уверены, что насыщенный синий цвет обусловлен тем, что такие алмазы формируются в нижней части мантии Земли.

Алмазы типа IIb образуются, когда атомы углерода образуют очень прочную связь друг с другом. Серовато-голубой цвет им придают частицы бора, которых на порядок меньше, чем соединений углерода. Эти камни образовались очень давно — примерно миллиард лет назад, когда на Земле еще существовала высокая геологическая активность, формирующая планету.

Ученые никогда не могли сказать наверняка, как именно бор попал в структуру алмаза. Однако новое исследование специалистов из Геммологического института Америки дало весьма конкретный ответ. Оказалось, что включения бора — небольшие кусочки вещества, захваченные в процессе кристаллизации камня — можно обнаружить на невероятной глубине. Судя по всему, голубые алмазы формировались где-то нижней границе мантии земли, между 400 и 2900 километрами ниже поверхности. Эта глубина в четыре раза превосходит глубину формирования большинства алмазов.

На таком расстоянии от поверхности связи в минеральных соединениях разрушаются под воздействием огромного давления и высоких температур. Таким образом, минералы, которые попали так глубоко вместе с поверхностными водами, превратились в обогащенный бором раствор, который в итоге и спровоцировал кристаллизацию алмазов. Результаты этого исследования опубликованы в Nature.