Ученые разобрались, какие собаки писают выше

Во время «метки» территории кобели мелких пород собак стараются задирать ногу под большим углом, чем их крупные сородичи. Это позволяет им помочиться выше от земли. Об этом сообщили в Journal of Zoology.

Группа ученых Корнеллького университета США в течение месяца наблюдала за 15 собаками из двух питомников. Ученые снимали на камеру, как животные оставляют метки во время прогулки на улице.

Они заметили, что существует связь между весом и ростом собаки и высотой метки. Крупные псы поднимали ногу под меньшим углом, чем их собратья более скромных размеров.

Однако единого мнения, почему это происходит, у наблюдателей пока нет.

Первый вариант такого поведения, по предположению исследователей, может крыться в том, что маленькие собачки таким образом пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер. Это может помогать им избежать конфликтов.

Второй причиной может стать врожденное желание самцов любого размера доминировать. То есть каждая собака хочет перекрыть своей меткой метку, оставленную более высокой собакой. Поэтому маленькая собачка и поднимает лапу повыше в надежде «дотянуться» до предыдущей метки.

И третий вариант такого «развития событий», по мнению ученых, — банальное строение скелета и связанные с ним физиологические особенности. Крупные собаки менее гибкие, чем их маленькие братья, поэтому они просто не могут задирать лапу высоко и даже не стараются это сделать.