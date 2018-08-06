Ещё
Ученые разобрались, какие собаки писают выше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разобрались, какие собаки писают выше 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: N+1
Во время «метки» территории кобели мелких пород собак стараются задирать ногу под большим углом, чем их крупные сородичи. Это позволяет им помочиться выше от земли. Об этом сообщили в Journal of Zoology.
Группа ученых Корнеллького университета США в течение месяца наблюдала за 15 собаками из двух питомников. Ученые снимали на камеру, как животные оставляют метки во время прогулки на улице.
Они заметили, что существует связь между весом и ростом собаки и высотой метки. Крупные псы поднимали ногу под меньшим углом, чем их собратья более скромных размеров.
Однако единого мнения, почему это происходит, у наблюдателей пока нет.
Первый вариант такого поведения, по предположению исследователей, может крыться в том, что маленькие собачки таким образом пытаются обмануть соперников, преувеличив свой размер. Это может помогать им избежать конфликтов.
Второй причиной может стать врожденное желание самцов любого размера доминировать. То есть каждая собака хочет перекрыть своей меткой метку, оставленную более высокой собакой. Поэтому маленькая собачка и поднимает лапу повыше в надежде «дотянуться» до предыдущей метки.
И третий вариант такого «развития событий», по мнению ученых, — банальное строение скелета и связанные с ним физиологические особенности. Крупные собаки менее гибкие, чем их маленькие братья, поэтому они просто не могут задирать лапу высоко и даже не стараются это сделать.
360tv.ru: последние новости
Россия прекращает производство двигателей для «Протон‐М» Ученые: возвратившиеся из космоса микробы поменяли свое поведение Астрономы впервые обнаружили дрейфующую планету при помощи радиотелескопа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать178
Анна Соколова умерла прямо на сцене14
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией27
Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане85
В семье Винокура случилось горе18
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:40
Как в США готовят дельфинов для подводной войны
Армия
00:57
Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 55
Происшествия В мире
03:40
Японский изобретатель показал робота-андроида
Технологии Наука и техника
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
03:37
Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения
Катастрофы Пожары
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
00:13
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение