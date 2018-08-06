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«Российские космические системы» тестируют сверхскоростную радиолинию
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«Российские космические системы» тестируют сверхскоростную радиолинию 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Специалисты «Российские космические системы» запустили в тестовом режиме сверхскоростную радиолинию, сообщает пресс-служба РКС. Новая система передачи данных необходима для приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли новейшего поколения. При этом скорость передачи информации может достигать до 10 гигабайт в секунду.
Объем передаваемых данных постоянно растет, но время сеанса связи ограничен по времени. Кроме того, новая радиолиния даст возможность пересылать снимки с высоким разрешением с небольших по размеру космических аппаратов.
Создание новой сверхскоростной линии предусмотрено Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы. Разработку проекта ведут «Российские космические системы».
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