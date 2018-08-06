«Российские космические системы» тестируют сверхскоростную радиолинию

Специалисты «Российские космические системы» запустили в тестовом режиме сверхскоростную радиолинию, сообщает пресс-служба РКС . Новая система передачи данных необходима для приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли новейшего поколения. При этом скорость передачи информации может достигать до 10 гигабайт в секунду.

Объем передаваемых данных постоянно растет, но время сеанса связи ограничен по времени. Кроме того, новая радиолиния даст возможность пересылать снимки с высоким разрешением с небольших по размеру космических аппаратов.