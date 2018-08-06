Ученые использовали Google Glass для помощи детям с аутизмом

Ученые нашли новое возможное применение «умных» очков компании Google — Google Glass. Исследователи использовали устройство для помощи детям с аутизмом (аутизм — это расстройство, характеризующееся, в частности, выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения) при ориентировании в социальных ситуациях: в ходе специальной терапии, в которой применялись очки Google Glass с программным обеспечением по распознаванию лиц (ПО было способно распознавать восемь эмоций, в том числе счастье, грусть, злость), гаджет помогал ребенку определить, какие эмоции выражает другой человек.

В рамках исследования 14 детей (средний возраст — 7 лет 6 месяцев) с расстройствами аутистического спектра использовали систему в домашних условиях (идея — помочь детям развить необходимые социальные навыки в юном возрасте, чтобы улучшить их социальное развитие в годы становления и в дальнейшей жизни). 12 семей из участвовавших в эксперименте семей отметили по завершении терапии более сильный зрительный контакт, однако важно учитывать, что пилотная программа не включала контрольную группу (которая нужна, чтобы сравнить, значительную ли роль сыграла система Google Glass в достижении положительных результатов).

Исследование было проведено группой ученых под руководством Джены Даниелс (Jena Daniels) из Стэнфордского университета. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале npj Digital Medicine, кратко о не сообщает портал Engadget.