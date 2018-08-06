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Ученые обнаружили в пробуренной на Ямале скважине останки древних растений и животных
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Ученые обнаружили в пробуренной на Ямале скважине останки древних растений и животных 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) при исследовании рельефа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обнаружили останки древних растений и животных. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза.
"Реконструкция происхождения и развития древних естественных форм рельефа, наиболее широко представленных вдоль реки Надым, является важной теоретической задачей, решение которой позволит во многом понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири. Мы пробурили две скважины в районе распространения форм рельефа. В одной из них на глубине более восьми метров вскрыты слои песков, содержащие остатки растений и животных, населявших регион тысячи лет назад", — цитирует пресс-служба директора НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, профессора, доктора биологических наук Андрея Соромотина.
В пресс-службе пояснили, что в полевой сезон этого года ученые работают в Субарктическом научном стационаре университета около ямальского города Надыма. «Исследования в рамках трех грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), поддержанных правительством ЯНАО, ведутся по нескольким направлениям: выявление загрязнения почвенного покрова экосистем автономного округа, оценка влияния пожаров на состояние пастбищных ресурсов, изучение процессов в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири», — уточнили в вузе.
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