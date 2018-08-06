Сибирский ученый получил медаль Гарри Фэира за исследования электромагнитных ускорителей

НОВОСИБИРСК , 6 августа. / ТАСС /. Сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения (СО) РАН Геннадий Швецов награжден международной медалью Гарри Фэира за вклад в исследования электромагнитных ускорителей. Об этом сообщает в понедельник официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Медаль Гарри Фэира была учреждена в мае 2010 года, она носит имя американского ученого, пионера в изучении методов электромагнитного ускорения. Награда присуждается исследователям, которые достигли высоких результатов в этой области и проявили многолетнюю преданность своему делу.

"На Международном симпозиуме по электромагнитным технологиям во Франции сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН доктор технических наук Геннадий Анатольевич Швецов получил медаль Гарри Фэира за вклад в исследования электромагнитных ускорителей", — сообщает издание. Медаль была вручена Геннадию Швецову 26 июня.

Ученый рассказал, что возможности электромагнитных методов ускорения востребованы, в том числе, в исследованиях свойств различных материалов при высоких давлениях, защиты космических аппаратов от метеоритных частиц и космического мусора и т. д. В Сибирском отделении РАН решать вопросы, связанные с безопасностью космических полетов, начали в 1960-х годах по инициативе академика Сергея Королева . Необходимо было смоделировать высокоскоростной метеоритный удар (до нескольких десятков километров в секунду) в лабораторных условиях. Исследования позволили сформулировать рекомендации по защите от них.

В Институте гидродинамики в ходе решения этих задач были получены экспериментальные данные для нижнеметеоритного диапазона скоростей (до 14 км/с), средний и верхний диапазоны (до 70 км/с) до настоящего времени не освоены. Для получения рекордных результатов, считает ученый, необходимо не только глубокое понимание происходящих в канале ускорителей физических процессов, но и мощные источники электромагнитной энергии с использованием новых материалов. Этими вопросами и занимается лаборатория, которую он возглавляет.

"Нами были разработаны взрывные генераторы электромагнитной энергии, работающие на продуктах детонации взрывчатых веществ. Благодаря использованию энергии взрыва получены новые композитные (в том числе нанокомпозитные) материалы, помогающие бороться с главной проблемой ускорителей, ограничивающей достижение высоких скоростей, — эрозией материалов. Эрозионная стойкость новых материалов в 10-20 раз превышает износоустойчивость меди и более чем в 3 раза — вольфрама, используемых в ускорителях", — рассказал ученый.