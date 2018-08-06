Ещё
Сибирский ученый получил медаль Гарри Фэира за исследования электромагнитных ускорителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирский ученый получил медаль Гарри Фэира за исследования электромагнитных ускорителей 

ТАСС 3 часа назад
НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева Сибирского отделения (СО) РАН Геннадий Швецов награжден международной медалью Гарри Фэира за вклад в исследования электромагнитных ускорителей. Об этом сообщает в понедельник официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Медаль Гарри Фэира была учреждена в мае 2010 года, она носит имя американского ученого, пионера в изучении методов электромагнитного ускорения. Награда присуждается исследователям, которые достигли высоких результатов в этой области и проявили многолетнюю преданность своему делу.
"На Международном симпозиуме по электромагнитным технологиям во Франции сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН доктор технических наук Геннадий Анатольевич Швецов получил медаль Гарри Фэира за вклад в исследования электромагнитных ускорителей", — сообщает издание. Медаль была вручена Геннадию Швецову 26 июня.
Ученый рассказал, что возможности электромагнитных методов ускорения востребованы, в том числе, в исследованиях свойств различных материалов при высоких давлениях, защиты космических аппаратов от метеоритных частиц и космического мусора и т. д. В Сибирском отделении РАН решать вопросы, связанные с безопасностью космических полетов, начали в 1960-х годах по инициативе академика Сергея Королева. Необходимо было смоделировать высокоскоростной метеоритный удар (до нескольких десятков километров в секунду) в лабораторных условиях. Исследования позволили сформулировать рекомендации по защите от них.
В Институте гидродинамики в ходе решения этих задач были получены экспериментальные данные для нижнеметеоритного диапазона скоростей (до 14 км/с), средний и верхний диапазоны (до 70 км/с) до настоящего времени не освоены. Для получения рекордных результатов, считает ученый, необходимо не только глубокое понимание происходящих в канале ускорителей физических процессов, но и мощные источники электромагнитной энергии с использованием новых материалов. Этими вопросами и занимается лаборатория, которую он возглавляет.
"Нами были разработаны взрывные генераторы электромагнитной энергии, работающие на продуктах детонации взрывчатых веществ. Благодаря использованию энергии взрыва получены новые композитные (в том числе нанокомпозитные) материалы, помогающие бороться с главной проблемой ускорителей, ограничивающей достижение высоких скоростей, — эрозией материалов. Эрозионная стойкость новых материалов в 10-20 раз превышает износоустойчивость меди и более чем в 3 раза — вольфрама, используемых в ускорителях", — рассказал ученый.
ТАСС: последние новости
Марсоходу Curiosity исполнилось шесть лет Профстандарт специалистов по беспилотникам вступит в силу в РФ 4 августа Ученые проведут в Липецкой области поиски основных фрагментов упавшего метеорита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре41
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну57
Украина выразила протест из-за действий Путина229
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ117
Россиян лишают популярного курорта79
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
02:19
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом
Происшествия Криминал
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение