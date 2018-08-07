Ещё
Новосибирец получил медаль за исследование электромагнитных ускорителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирец получил медаль за исследование электромагнитных ускорителей 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский учёный Геннадий Швецов получил престижную международную награду за исследование электромагнитных ускорителей.
Согласно информации СО РАН, новосибирцу вручили медаль Гарри Фэира во Франции во время международного симпозиума.
«Ускорение твердых тел до высоких скоростей и исследование высокоскоростного удара по различным преградам — классическая задача механики. Интерес для науки и приложений обычно представляют два диапазона скоростей: «космический» и «артиллерийский». Первый связан с безопасностью космических полетов, второй — с оборонной промышленностью», — приводятся слова учёного на сайте СО РАН.
Доктор технических наук Геннадий Швецов работает заведующим лабораторией физики высоких плотностей энергии ИГиЛ СО РАН.
В СО РАН изучать электромагнитные методы ускорения начали в начале 1960-х годов. Инициатором исследований стал академик Сергей Королёв. Справка: медаль Гарри Фэира была учреждена в мае 2010 года, она носит имя американского ученого, пионера в изучении методов электромагнитного ускорения. Награда присуждается исследователям, которые достигли высоких результатов в этой области и проявили многолетнюю преданность своему делу.
В феврале Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.
ngs.ru: последние новости
Марсоходу Curiosity исполнилось шесть лет Профстандарт специалистов по беспилотникам вступит в силу в РФ 4 августа Ученые связали глобальное потепление с ростом числа самоубийств в Северной Америке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»386
«Я депутат и платить не буду»438
Опровергнут миф о появлении человека42
Раскрыта причина таинственной пропажи Порошенко22
В Петербурге ликвидируют разрушительный пожар в отеле3
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение