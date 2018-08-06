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Ученые обнаружили блуждающую по Галактике планету
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Ученые обнаружили блуждающую по Галактике планету 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Планета-разбойник обнаружена всего в 20 световых годах от Земли. Она блуждает по Галактике и обладает невероятно сильным магнитным полем.
Именно мощные волны и смог уловить сверхбольшой телескоп Very Large Array. Необычная планета оказалась в целых 12 раз больше Юпитера, который считался ранее самым крупным небесным объектом Солнечной системы.
Этот объект находится на самой границе между планетами и коричневыми карликами, своеобразными «неудавшимися» звездами. Его открытие стало большим сюрпризом для нас, и он поможет нам понять, как рождаются магнитные поля внутри планет и звезд — Мелоди Као, НАСА
Данные о природе и составе объекта SIMP J01365663 + 0933473 ученым еще предстоит выяснить. Пока известно лишь, что возраст планеты превышает 200 миллионов лет, а температура поверхности составляет 825 градусов Цельсия.
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