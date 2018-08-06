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Ученые проведут в Липецкой области поиски основных фрагментов упавшего метеорита
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Ученые проведут в Липецкой области поиски основных фрагментов упавшего метеорита 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) в этом году отправятся в Липецкую область на поиски основных фрагментов метеорита, который упал на территории региона 21 июня. Об этом в понедельник сообщил ТАСС сотрудник УрФУ Александр Пастухович.
Космический объект наблюдали жители нескольких регионов Центральной России рано утром 21 июня. После этого специалисты УрФУ и Хельсинского университета оперативно приступили к сбору данных для построения его траектории и определения предполагаемого места падения.
"Мы планируем организовать новую поездку в Липецкую область для поисков основных, самых крупных, фрагментов метеорита. В состав экспедиции, которая пройдет после сбора урожая, войдут несколько сотрудников вуза", — сказал собеседник агентства.
Первая поисковая экспедиция с участием экспертов лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии РАН прошла в конце июня в районе города Елец. Тогда за несколько дней было обнаружено более 90 образцов метеорита суммарной массой около 6,5 килограммов, сообщил ранее Пастухович. Позже, на 81-м Съезде международного метеоритного общества, который впервые в России в конце июля завершился в Москве, ученые провели эксперимент и построили 3D-модели фрагментов метеорита для выявления характеристик.
Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили, в этом же году ученые планируют посетить пустыню Гоби в Монголии.
Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению «Приборы и методы космической минералогии».
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