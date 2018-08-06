Космонавты слышат голос Бога и ощущают присутствие Творца, рассказали учёные 

Некоторые силы во Вселенной сложно понять или объяснить с научной точки зрения и к этому вопросу подключается вопрос веры и религии. Вспомнить хотя бы случай с российским космонавтом Юрием Гагариным, который после возвращения из космоса внезапно стал верующим человеком и стал активно выступать за строительство храмов. Что повлияло на его выбор поверить в существование Бога? Учёные решили провести эксперимент и спросить людей, которые побывали в космосе о том, что они там видели, слышали и ощущали. Интересно, что многие космонавты ранее вместе не встречались, но рассказали похожие истории о том, что чувствовали присутствие огромной силы, а некоторые даже слышали его голос и считают, что это мог быть сам Творец Вселенной. Кроме того, космонавты часто наблюдали различные НЛО, но не многие решались об этом рассказать при возвращении на Землю. По рассказам космонавтом, самый огромный корабль был в 120 метров в длину и часто НЛО наблюдали за космическими аппаратами людей и иногда даже мешали некоторым взлётам космических кораблей с нашей планеты. Известный в России Георгий Гречко в последнее время стал часто рассказывать о космосе и его тайнах и считает, что космос обладает собственным разумом. Но нашей цивилизации ещё рано знать всей тайны Вселенной и человечество просто не готово к подобным откровениям. Всему своё время.