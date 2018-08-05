Китай стремится к международному сотрудничеству по научным экспериментам на своей будущей космической станции

Пекин, 5 августа / Синьхуа / — Китай призывает международное сообщество к взаимодействию в научных экспериментах на своей будущей космической станции с целью продвижения международного космического сотрудничества и продолжительного глобального развития.

На днях при Китайском исследовательском институте космических технологий /CAST/ был учрежден комитет по делам научно-технологических экспериментов на китайской космической станции.

Канал по приему предложений открыт для всего международного сообщества. Предложения и проекты можно передать на рассмотрение через сайт www.css-research.cn. Отбором проектов будет заниматься китайская служба пилотируемой космонавтики.

"Мы ищем экспериментальные проекты, полезные для продвижения космических исследований. Мы также надеемся, что будущая китайская космическая станция станет орбитальным инкубатором новых технологий, которые помогут в улучшении жизни человечества", — отметил директор СAST Чжан Хунтай.

По его словам, СAST может также предоставить возможность проведения международных совместных экспериментов на других космических кораблях или спутниках.