Физики нашпи замену кремнию в квантовых компьютерах

Группа физиков из UCF создала материал, состоящий из микроскопически сжатого вещества, который позволяет использовать и хранить энергию на субатомном уровне.

Ученые выявили, что вещество, химически состоящее из гафния, теллура и фосфора (Hf2Te2P), представляет собой первый обнаруженный материал сразу с несколькими квантовыми свойствами. Это значит, что в его структуре может существовать более одной электронной модели, что и делает его уникальным.

Физики считают, что открытие этого материала даст огромный импульс в области развития оборудования для компьютеров будущего. Они называют его кремнием новой эры. Команда работает над дальнейшим расширением спектроскопических характеристик квантовых материалов. Ожидается, что подобные вещества оптимально подходят для оборудования и даже устройств долгосрочного хранения информации.

Пока еще не наступила эра квантовых компьютеров, инженеры постепенно уменьшают битовые до микроскопических масштабов. В Массачусетском университете создали микрокомпьютер размером с пылинку.