Как ядерные взрывы спасают от землетрясений

По мнению отечественных ученых, которые опубликовали результаты своих исследований 8 лет назад в одном из популярных научных изданий, подземные ядерные испытания искусственно высвобождают природную энергию Земли, которая естественным образом периодически выбрасывается посредством землетрясений.

Искусственный аспект сейсмической активности Земли

В 2010 году в издании «Успехи физических наук» была опубликована статья «О некоторых корреляциях в сейсмодинамике и двух компонентах сейсмической активности Земли». Ее представила группа авторов — А. М. Фридман и Е. В. Поляченко (Институт астрономии РАН ) и Н. Р. Насырканов (Московский физико-технический институт).

Ученые проанализировали состояние земной сейсмической активности в особо интенсивные периоды проведения подземных ядерных взрывов Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки . Сопоставив данные об интенсивности землетрясений с 1968 по 1988 годы (время наиболее активной реализации ядерных проектов обеими мировыми сверхдержавами), физики установили, что за этот период на планете не было зарегистрировано ни одного по-настоящему сильного землетрясения.

Как объясняют этот феномен

Один из авторов данной статьи доктор физико-математических наук Е. В. Поляченко в интервью популярному российскому изданию дал пояснения взаимосвязи подземных ядерных испытаний и сейсмологической активности. Евгений Валерьевич считает, что подобные взрывы снижают напряженность земной коры — они «встряхивают» литосферные плиты, при этом выходит энергия, которая при естественных процессах высвобождается посредством землетрясений. По словам Е. В. Поляченко, сами по себе подземные ядерные испытания не нейтрализуют землетрясения как таковые — они бывают, но интенсивность их толчков не достигает значительных баллов.

Какой от этого прок

Как утверждает Поляченко, именно он по просьбе академика Фридмана вычертил графики соответствия количества проведенных ядерных подземных испытаний и уровня интенсивности землетрясений. Причем основным направлением в исследовании этот аспект не был — тема совместной работы ученых касалась взаимосвязи между землетрясениями и изменением вращения нашей планеты. Ученые просто решили вставить пару абзацев об интересном наблюдении в свою статью.

Научный мир, по словам Евгения Валерьевича, данное исследование особо не заинтересовало. Во всяком случае, на сегодняшний день никакого развития идея управления землетрясениями с помощью взрывов среди ученых не получила. Тем более что пока не ясно, какая от этого наблюдения практическая польза. Поляченко напоминает, что разрушительная сила землетрясений прежде всего зависит от близости их эпицентра к тому или иному населенному пункту, а не от магнитуды. Поэтому чтобы снять сейсмическую напряженность, нужно проводить подземные ядерные испытания в непосредственной близи от городов и сел, что само по себе не менее опасно.

Если человечество со временем научится управлять сейсмической активностью, то, возможно, опыт с подземными ядерными испытаниями, повлиявшими на магнитуду землетрясений, и пригодится, считает Е. В. Поляченко.

Пытаются ли управлять землетрясениями?

Израильский публицист В. И. Гольдшмидт, в 1992 — 2004 годах — профессор Геофизического института Израиля , считающий проведение целенаправленных взрывов, провоцирующих мелкие землетрясения для высвобождения скрытой энергии Земли, эффективный методом, приводит данные о том, что израильский институт геофизики дважды, 9 и 7 лет назад, проводил экспериментальные взрывы на юге страны. В 2011 году мощность взрывчатки превысила 100 тонн. Гольдшмидт утверждает, что это был самый мощный неядерный взрыв за последние 17 лет.

Но данные испытания (на поверхности, а не под землей) преследовали цель улучшить контроль за разными типами взрывов. В. И. Гольдшмидт считает, что небольшими взрывами в скважинах вдоль поверхности геологических разломов можно вызвать мини-землетрясения, которые снизят сейсмическую активность на определенной территории. Однако пока серьезных разработок в этом направлении ученые не ведут.