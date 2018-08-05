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Российские ученые изобрели уникальный 3D-имплантат
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Российские ученые изобрели уникальный 3D-имплантат 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Специалисты МИЭТ планируют получить опытный образец 3D имплантатов, удовлетворяющий всем медицинским требованиям и стандартам. По завершении данных работ будет возможно проведение клинических испытаний 3D имплантатов с участием человека. Ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» представили уникальный 3D-имплантат, способствующий полной регенерации гиалинового хряща. Изобретение российских ученых и инженеров поможет людям, больным артрозом — а это порядка 12% населения земного шара.
Работы по изготовлению имплантационного материала велись на протяжении двух лет, сообщает пресс-служба НИУ МИЭТ. В итоге ученым удалось разработать специальный состав, который хорошо зарекомендовал себя в качестве покрытия для связки коленного сустава. Состав послужил основой для так называемых «чернил» для печати имплантатов разной формы на специально созданном для этих целей 3D-принтере, который работает на основе обнаруженных физических процессов взаимодействия лазерного излучения с белково-углеродной субстанцией.
Сами имплантаты состоят из углеродного нанокаркаса, обернутого слоями важных для организма белков — коллагена и альбумина.
Фото: Пресс-служба НИУ МИЭТ
На сегодняшний день ученые проводят серии экспериментов для досконального изучения физико-биологических процессов регенерации гиалинового хряща: прежде, чем применять технологию на людях, необходимо провести множество дополнительных работ по становлению и отработке технологии производства 3D-имплантатов.
Фото: Пресс-служба НИУ МИЭТIn vivo эксперименты (на живом организме) проводились совместно с МОНИКИ. В первой серии экспериментов по восстановлению дефектов костно-хрящевых соединений коленных суставов лабораторных животных (кроликов породы «Русский великан») было продемонстрировано полное восстановление гиалинового хряща, что является прорывным результатом для мировой науки, поскольку после разрушения данный вид хряща в течение жизни практически не восстанавливается.
В МИЭТ планируют уже в скором времени получить опытный образец 3D-имплантатов, удовлетворяющий всем медицинским требованиям и стандартам. По завершении данных работ будет возможно проведение клинических испытаний 3D имплантатов с участием человека.
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