Важного сирийского ученого взорвали в машине

Сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе Азиз Асбар, который участвовал в иранской ракетной программе, взорван в своей машине в городе Хама, сообщает Al Arabiya.

Его убили в воскресенье. Погиб также водитель ученого. Асбар, как сообщают СМИ, был вовлечен в разработку сирийского химического оружия и был близок к президенту Башару Асаду , сообщает YnetNews.

Также он участвовал в иранской программе по созданию ракет «Фатех».

Официального заявления по поводу гибели Асбара еще не последовало. Медиасеть «Аль-Манар» не исключает, что за ликвидацией может стоять израильская разведка, сообщает портал «Вести-Израиль».