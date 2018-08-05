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Важного сирийского ученого взорвали в машине
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Важного сирийского ученого взорвали в машине 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сирийский ученый, глава Исследовательского центра в Масиафе Азиз Асбар, который участвовал в иранской ракетной программе, взорван в своей машине в городе Хама, сообщает Al Arabiya.
Его убили в воскресенье. Погиб также водитель ученого. Асбар, как сообщают СМИ, был вовлечен в разработку сирийского химического оружия и был близок к президенту Башару Асаду, сообщает YnetNews.
Также он участвовал в иранской программе по созданию ракет «Фатех».
Официального заявления по поводу гибели Асбара еще не последовало. Медиасеть «Аль-Манар» не исключает, что за ликвидацией может стоять израильская разведка, сообщает портал «Вести-Израиль».
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