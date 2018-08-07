Землю окружили 18 тысяч астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) создало видеоролик, в котором наглядно показало, что в Солнечной системе присутствует огромное количество астероидов. И если в 1998 году было известно лишь о сотне космических тел, то на сегодняшний день их число приблизилось к 18 тысячам, сообщает Nation-News.

По словам ученых, их может быть значительно больше, чем принято думать. Между Марсом и Юпитером, например, астероидов зафиксировано около двух миллионов. И еженедельно ученые открывают по четыре десятка новых, которые наносят на карту. Каждый из обнаруженных астероидов может нести потенциальную угрозу для Земли.

Напомним, в 1998 году был открыт астероид 1997 XF11, диаметр которого составляет 1,5 километра. Подсчеты, проведенные в то время, показали, что он может столкнуться с Землей в 2028 году, и сообщение об этом вызвало панику: падение небесного тела такой величины привело бы к глобальной катастрофе. Позже ученые пересчитали орбиту гиганта и уверили общество, что никакой опасности для нашей планеты нет.

Но интернет-пользователи не успокаиваются и активно обсуждают приближение к Земле загадочной планеты Нибиру. По одной из версий, во время ее предыдущего «визита» она уничтожила жизнь на Марсе, теперь на очереди — Земля.

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