Специалисты NASA опубликовали видео с «роем» астероидов в Солнечной системе

На специальной карте отмечены траектории и орбиты астероидов.

Специалисты NASA опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть, что в космическом пространстве находится большое количество астероидов.

Ученые отмечают, что с каждым годом растет количество открытых и изученных небесных тел.

По словам специалистов, в Солнечной системе может быть значительно больше астероидов, чем принято думать, сообщает информагентство Nation News.

20 лет назад специалисты сообщали в нескольких сотнях астероидов потенциально опасных для нашей планеты. В настоящее время их количество возросло не меньше, чем на 18 тысяч.