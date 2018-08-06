Специалисты NASA опубликовали видео с «роем» астероидов в Солнечной системе 

На специальной карте отмечены траектории и орбиты астероидов.
Специалисты NASA опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть, что в космическом пространстве находится большое количество астероидов.
Ученые отмечают, что с каждым годом растет количество открытых и изученных небесных тел.
По словам специалистов, в Солнечной системе может быть значительно больше астероидов, чем принято думать, сообщает информагентство Nation News.
20 лет назад специалисты сообщали в нескольких сотнях астероидов потенциально опасных для нашей планеты. В настоящее время их количество возросло не меньше, чем на 18 тысяч.