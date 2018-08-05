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РФ откажется от украинского двигателя для Ми-26
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Россия откажется от украинского двигателя для Ми-26 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Украинский двигатель для транспортного вертолета Ми-26 заменят российским. Машину оснастят новым мотором к 2025 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.
Отмечается, что эскизное проектирование двигателя ПД-12В на замену украинскому Д-136 завершили в 2017 году. В 2018-м намерены закончить техническое проектирование, в том числе необходимую конструкторскую документацию.
«Как ожидается, наземные и летные испытания вертолета с двигателем ПД-12В пройдут в 2023-2025 годах, после чего начнется его серийное производство», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, ПД-12В будет мощнее зарубежных аналогов, и позволит улучшить летные характеристики Ми-26. Двигатель создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного ПД-14, добавил источник.
Ми-26 — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Его серийное производство и эксплуатация начались в 1980 году. Активно применялся в Афганистане, Чечне, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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