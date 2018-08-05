РФ откажется от украинского двигателя для Ми-26

Россия откажется от украинского двигателя для Ми-26

Украинский двигатель для транспортного вертолета Ми-26 заменят российским. Машину оснастят новым мотором к 2025 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

Отмечается, что эскизное проектирование двигателя ПД-12В на замену украинскому Д-136 завершили в 2017 году. В 2018-м намерены закончить техническое проектирование, в том числе необходимую конструкторскую документацию.

«Как ожидается, наземные и летные испытания вертолета с двигателем ПД-12В пройдут в 2023-2025 годах, после чего начнется его серийное производство», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ПД-12В будет мощнее зарубежных аналогов, и позволит улучшить летные характеристики Ми-26. Двигатель создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного ПД-14, добавил источник.