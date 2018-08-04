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Вымирающий вид скальных цветов обнаружен в китайской провинции Хэбэй
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Вымирающий вид скальных цветов обнаружен в китайской провинции Хэбэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шицзячжуан, 4 августа /Синьхуа/ — Китайские ученые в ходе недавней научной экспедиции в северной провинции Хэбэй обнаружили редко встречающийся скальный вид цветов.
Это растение растет только на отвесных скалах гор Тайхан, поэтому оно именуется как «Тайханские цветы» /английское название — Taihangia rupestris/. Оно находится на грани исчезновения.
По оценке ученых, на горном массиве площадью 4 тыс. кв. м. произрастает около 10 тыс. «Тайханских цветов».
Обнаружение такого растительного сообщества имеет большое значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян. -0-
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