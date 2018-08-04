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Немецкий ученый нашел светящийся объект около Луны во время «кровавого» затмения
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Немецкий ученый нашел светящийся объект около Луны во время «кровавого» затмения 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам исследователя, диаметр обнаруженного «светила» равен нескольким километрам.
Во время самого длительного лунного затмения века немецкий астроном заметил около спутника Земли огромный мигающий источник света. Странное «светило» пульсировало и отличалось ярким свечением, утверждает эксперт.
Объект был замечен в ночь с 27 на 28 июля, когда жители планеты могли наблюдать «кровавое» затмение Луны (подробнее…). Своими предположениями ученый поделился в Сети. В свою очередь пользователи начали выдвигать различные теории происхождения странного объекта.
При этом немецкий исследователь заявил, что диаметр обнаруженного «светила» равен нескольким километрам. Он пояснил, что наблюдает за Луной на протяжении 13 лет, однако никогда не видел подобных сигналов.
Видео затмения Луны опубликовано на канале в Youtube.
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