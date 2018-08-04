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Спутниковые наблюдения помогают следить за давлением воздуха на уровне моря — исследование
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Спутниковые наблюдения помогают следить за давлением воздуха на уровне моря — исследование 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 августа /Синьхуа/ — Наблюдения со спутников дистанционного зондирования могут быть использованы для измерения давления воздуха на уровне моря, говорится в последнем исследовании китайских ученых из Национального центра космической науки.
Они предложили новый метод получения данных о давлении воздуха на уровне моря высокого временного и пространственного разрешения посредством дистанционного зондирования.
Они подтвердили этот метод, используя наблюдения американского метеорологического спутника Suomi NPP.
Атмосферное давление на уровне моря является очень важным метеорологическим индексом для прогнозирования погоды и в основном измеряется метеорологическими буями и торговыми судами.
По словам ученых, новый метод характеризуется высокой точностью определения атмосферного давления на уровне моря в зоне средних и низких широт, и в результате приведет к более точному прогнозу погоды.
Исследование опубликовано в американском научном журнале «Journal of Geophysical Research: Oceans». -0-
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