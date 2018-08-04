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Российские «Союзы» обозвали устаревшими
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Москву смутила неспособность США хранить тайны

В США российские «Союзы» посчитали устаревшими 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX
Пилотируемые космические корабли Dragon 2 и Starliner созданы на основе новейших технологий, в отличие от российских «Союзов» и транспортных систем Space Shuttle, полагает ArsTechnica.
«Это современные ракеты и космические корабли, в отличие от используемого в настоящее время российского корабля "Союз" (технология 1960-х годов) и Space Shuttle (1970-е годы)», — пишет американское издание.
ArsTechnica отмечает, что американским компаниям SpaceX и Boeing за семь последних лет удалось разработать новые пилотируемые корабли, которые позволят избавиться от зависимости от российской РКК «Энергия» в области пилотируемых пусков.
Также НАСА определилось с первыми астронавтами новых кораблей. Starliner будут пилотировать Эрик Боу и Крис Фергюсон, ранее участвующие в программе Space Shuttle, а также Николь Амапу-Манн, для которой предстоящий полет станет первым. На Dragon первый пилотируемый полет совершат Боб Брекен и Дуг Херли, которые должны будут отработать стыковку с МКС.
Первый регулярный полет к МКС на корабле Starliner совершат Джон Кассада и Сунита Уильямс, а на Dragon — Майкл Хопкинс и Виктор Гловер.
Первый беспилотный полет Dragon 2 компании SpaceX запланирован на ноябрь 2018-го. Пилотируемый старт корабля намечен на апрель 2019-го. В автономном режиме Starliner корпорации Boeing впервые полетит в конце 2018-го — начале 2019-го. Пилотируемый старт запланирован на середину 2019-го.
НАСА выбрало компании Boeing и SpaceX для создания замены российским кораблям серии «Союз», с 2011 года выступающим единственным средством доставки людей на МКС.
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