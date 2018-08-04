Японские ученые пока не смогли обнаружить признаки наличия воды на астероиде Рюгу

ТОКИО, 4 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев /. Японские ученые пока не смогли обнаружить признаки наличия воды на астероиде Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

С конца июня благодаря подошедшему на очень близкое расстояние зонду «Хаябуса-2» ("Сокол-2") ученым удалось визуально изучить порядка 54 тыс. точек на поверхности космического тела. Однако, никаких следов влаги им найти так и не удалось. При этом неизвестно, всегда ли он был лишен воды, или это произошло в какой-то из периодов его существования.

Рюгу относится к классу C — самому распространенному из ныне изученных. Это означает, что в них присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на глыбах на поверхности таких тел можно зачастую обнаружить частички воды.

Поэтому японские ученые не оставляют надежд добиться желаемого результата и в процессе исследования Рюгу. В частности, в JAXA не исключают, что жидкость может проявится в процессе создания искусственного кратера, намеченного на весну следующего года.

Если никаких препятствий не возникнет, то уже в сентябре или октябре «Хаябуса-2» совершит первую попытку посадки на Рюгу, чтобы взять образцы пород. Всего таких попыток будет три, а на Землю аппарат должен вернуться в конце 2020 года.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. «Хаябуса-2» был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого «Сокола», который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.