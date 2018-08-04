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Ученые выяснили, кто такой йети на самом деле
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Ученые выяснили, кто такой йети на самом деле 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Ученые провели тщательный ДНК-анализ абсолютно всех частиц так называемого «снежного человека» из частных коллекций. Кости, зубы, шерсть и даже продукты жизнедеятельнсоти подверглись пристальному вниманию профессиональных генетиков и результат всех удивил.
Оказалось, что на самом деле все образцы, столь бережно хранимые поклонниками снежного человека, принадлежат вполне обычным животным. Останки, найденные в Тибете и Гималаях — это частицы гималайских, тянь-шаньских бурых и тибетских бурых медведей. Один образец так и вовсе принадлежал собаке, другой же был собран из трех медведей разом.
Йети — гигантский антропоид, обитающий (по легендам), высоко в Гималайских горах. Его неоднократно «видели» многие люди, однако ни одного научного доказательства существования снежного человека найдено не было.
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