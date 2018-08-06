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Ученые выяснили, кто такой снежный человек на самом деле
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Ученые выяснили, кто такой снежный человек на самом деле 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Ученые провели тщательный ДНК-анализ абсолютно всех частиц так называемого «снежного человека» из частных коллекций. Кости, зубы, шерсть и даже продукты жизнедеятельности подверглись пристальному вниманию профессиональных генетиков. Результат, вероятно, разочарует многих сторонников тайных теорий.
Результаты анализа показали, что все образцы, столь бережно хранимые поклонниками снежного человека, принадлежат вполне обычным животным. Останки, найденные в Тибете и Гималаях — это частицы гималайских, тянь-шаньских бурых и тибетских бурых медведей. Один образец так и вовсе принадлежал собаке, другой же был собран из трех медведей разом.
Йети — гигантский антропоид, обитающий (по легендам), высоко в Гималайских горах. Его неоднократно «видели» многие люди, однако ни одного научного доказательства существования снежного человека найдено не было. Не нашли их и сейчас.
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