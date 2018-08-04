Нибиру на горизонте: эксперт заявил, что Планета Х до 2021 года создаст жизнь на Марсе

До сих пор исследователи не могут придти к общему знаменателю по поводу существования так называемой Планеты Смерти.

Ученые проанализировали движение планеты Нибиру. По итогам исследования они утверждают, что Планета Смерти уничтожит Землю, однако из-за этого зародится жизнь на Марсе.

Эксперты, занимающиеся изучением космического пространства, долгое время спорят о существовании так называемой Планеты Х, которую также зовут Планетой Смерти или Нибиру. До сих пор исследователи не могут придти к общему знаменателю. Например, некоторые считают, что она принесет неминуемую гибель человечеству до 2021 года.

По словам независимого эксперта, если подобное произойдет, то это не останется незамеченным для других планет Солнечной системы. Так, на Марсе появится жизнь. Причиной этого станет колоссальный объем энергии, который высвободит Нибиру. Она проникнет в недра планеты, заставит таять лед и подняться на поверхность. В результате Красная планета станет пригодной для жизни и на ней появятся различные организмы, отмечает Oane.

При этом эксперт считает, что у человечества нет шансов на спасение, потому что проект колонизации Марса, который запустил Илон Маск , не успеет состояться из-за ограниченного времени.

Ранее конспиролог заявлял, что Нибиру столкнется с Землей в 2060 году (подробнее…).