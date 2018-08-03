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В космосе нашлась гигантская «планета-магнит»
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В космосе нашлась гигантская «планета-магнит» 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Планетологи рассчитывают, что новое открытие позволит изучить процессы зарождения магнитных волн внутри планет и звезд.
Астрономы обнаружили в космосе гигантский магнит размером с планету. Он излучает мощнейшие волны, которые улавливает радиообсерватория. Ученые наперебой делятся своими предположениями о происхождении «планеты-магнита» на страницах журнала Astrophysical Journal.
Неизведанный объект находится среди скопления так называемых «неудавшихся звезд», коричневых карликов и по своему описанию сам напоминает так и не сформировавшуюся планету. За последние десять лет астрономы отыскали в космический глубинах десятки таких мрачных и холодных небесных тел.
Часть исследователей заинтересованы не самим фактом возникновения магнитных полей, а происхождением таинственного магнита. Оценив размеры и температуру объекта эксперты пришли к выводу, что это может быть так и не родившаяся звезда. Просто ее масса слишком мала для начала термоядерных реакций.
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