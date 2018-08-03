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Томские ученые предложили способ защиты радиоаппаратуры в космосе
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Томские ученые предложили способ защиты радиоаппаратуры в космосе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планируют вывести на рынок аппаратуру, которая поможет защитить радиоэлектронные устройства на борту космических кораблей от воздействия внешнего электромагнитного излучения. Как сообщает Инновационный портал Томска, разработка превзойдет зарубежные аналоги.
По словам инженера лаборатории «Безопасность и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» ТУСУРа Александра Демакова, радиоаппаратуру, которую выводят в космос, защищают от агрессивной среды специальным металлическим экраном. Это довольно тяжелые конструкции, а лишний вес при выводе на орбиту обходится очень дорого.
Подобные экраны должны проходить тщательную проверку на высокоточном оборудовании, которое позволяет максимально снизить вес без потери эффективности. Усовершенствованный вариант устройств для тестирования как раз и предлагают томские ученые. Сейчас на базе вуза действует прототип ТЕМ-камеры для испытания электронных компонентов на электромагнитную совместимость, на ее основе будет создана новая технология.
— Это будет устройство сверхвысоких частот, аппаратный комплекс на базе ТЕМ-камеры нашей разработки. Мы усовершенствовали прототип, расширили диапазон частот с двух до пяти гигагерц и на выходе планируем получить устройство, которое можно предложить промышленному партнеру, — отметил Александр Демаков, подчеркнув, что эта разработка позволит исследовать материалы в более широком частотном диапазоне, нежели зарубежные аналоги.
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