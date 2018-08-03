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Как выглядит призрак умершей звезды
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Как выглядит призрак умершей звезды 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
«Остатки сверхновой» — так астрономы называют совокупность факторов оставшихся просле взрыва звезды или сверхновой. Красные нити в этом изображении и есть остататок сверхновой, известной как HBH3, которая впервые была обнаружена в 1966 году при помощи радиотелескопов. Следы остатка также излучают оптический свет. Ветви светящегося материала являются, скорее всего, молекулярным газом, который был поражен ударной волной в результате взрыва. Энергия от взрыва активировала молекулы и заставила их излучать инфракрасный свет.
Белая, облачная форма, также видимая на изображении, является частью комплекса звездообразующих областей, называемых W3, W4 и W5. Однако эти регионы простираются далеко за пределы этого изображения. Как белые звездообразующие области, так и красные нити расположены примерно на расстоянии 6400 световых лет от Земли и находятся в нашей галактике Млечный Путь.
HBH3 ​составляет примерно 150 световых лет в диаметре, что делает этот объект одним из крупнейших известных остатков сверхновой. К тому же он может быть и самым «старым»: по оценкам астрономов, первоначальный взрыв, скорее всего, произошел где-то в промежутке от 80 000 до 1 миллиона лет назад.
В 2016 году на гамма-телескоп «Ферми» обнаружил очень световые гамма-лучи с очень высоким уровнем излучения, исходящие из области около HBH3. Эта эмиссия может исходить из газа в одной из соседних звездообразующих областей, возбуждаемых мощным излучением частиц взрывом сверхновой.
Наблюдения составлены на основании целой совокупности телескопов: космический телескоп «Спитцер» — одна из четырех Больших Обсерваторий НАСА, космический телескоп «Хаббл», рентгеновская обсерваториея Чандра и Комптонская гамма-обсерватория. Несмотря на сугубо научный интерес при наблюдениях, астрономы отметили, что есть нечто печальное и драматичное в этом изображении.
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