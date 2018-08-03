Ученые подтвердили, что засуха была главной причиной гибели цивилизации майя

МЕХИКО , 3 августа. / ТАСС /. Ученые подтвердили, что главной причиной гибели цивилизации майя была сильная засуха. Об этом, как передает агентство EFE, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science группой исследователей из Кембриджского университета и Университета штата Флорида ( США ).

Один из авторов статьи Николас Эванс отмечает, что представленное исследование означает «прорыв» в изучении причин упадка цивилизации майя.

По его словам, версия о последствиях засухи для древнего народа была выдвинута британскими учеными еще в 1990-е годы, но только сейчас она получила подкрепление фактами.

Исследователи разработали метод, позволяющий измерить содержание изотопов в осадочных породах на дне озера Чичанканаб, расположенном на Юкатанском полуострове (юго-восток нынешней Мексики ). Собранные данные позволили определить количество осадков, выпадавших в далеком прошлом, — более тяжелые изотопы распадаются медленнее, и рост их количества говорит о засухе. Таким образом, при пересыхании озер образуется гипс, отложения которого были также изучены британскими и американскими учеными.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в период с VIII по X век уровень выпадения осадков в регионе сократился в два раза, а в пиковые периоды наблюдалось снижение количества дождей на 70%. Это сделало невозможным выращивание бобов, кукурузы и тыквы — распространенных у древнего народа сельскохозяйственных культур, и привело к закату цивилизации майя.