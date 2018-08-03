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Ученые подтвердили, что засуха была главной причиной гибели цивилизации майя
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Ученые подтвердили, что засуха была главной причиной гибели цивилизации майя 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
МЕХИКО, 3 августа. /ТАСС/. Ученые подтвердили, что главной причиной гибели цивилизации майя была сильная засуха. Об этом, как передает агентство EFE, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science группой исследователей из Кембриджского университета и Университета штата Флорида (США).
Один из авторов статьи Николас Эванс отмечает, что представленное исследование означает «прорыв» в изучении причин упадка цивилизации майя.
По его словам, версия о последствиях засухи для древнего народа была выдвинута британскими учеными еще в 1990-е годы, но только сейчас она получила подкрепление фактами.
Исследователи разработали метод, позволяющий измерить содержание изотопов в осадочных породах на дне озера Чичанканаб, расположенном на Юкатанском полуострове (юго-восток нынешней Мексики). Собранные данные позволили определить количество осадков, выпадавших в далеком прошлом, — более тяжелые изотопы распадаются медленнее, и рост их количества говорит о засухе. Таким образом, при пересыхании озер образуется гипс, отложения которого были также изучены британскими и американскими учеными.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в период с VIII по X век уровень выпадения осадков в регионе сократился в два раза, а в пиковые периоды наблюдалось снижение количества дождей на 70%. Это сделало невозможным выращивание бобов, кукурузы и тыквы — распространенных у древнего народа сельскохозяйственных культур, и привело к закату цивилизации майя.
Свое существование цивилизация майя прекратила в IX веке: в это время произошел исход населения из крупных городов. Причины исчезновения культуры майя на протяжении нескольких столетий оставались загадкой для научного сообщества. Помимо версии о том, что причиной этого была засуха, существует несколько других гипотез, среди них — завоевание соседними народами, междоусобные войны, возникновение новых торговых путей. Города и поселения древнего народа находились на территории, которую в наше время занимают Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.
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