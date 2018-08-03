НАСА назвало срок отказа от российских «Союзов» для доставки астронавтов на МКС 

Американское космическое агентство опубликовало расписание, согласно которому НАСА к 2019 году откажется от покупки мест в российских «Союзах» для доставки своих космонавтов к Международной космической станции (МКС).
Согласно расписанию, опубликованному на сайте НАСА, в 2019 году состоятся запуски двух американских частных пилотируемых кораблей. В частности, в апреле следующего года компания SpaceX Илона Маска планирует провести первый пилотируемый полет космического корабля, который собирается доставить американских астронавтов на МКС. В середине того же года пуск корабля Starliner планирует компания Boeing.
В Роскосмосе ранее сообщали, что российские «Союзы» готовы и дальше доставлять американских астронавтов на МКС, если США не успеют создать собственные космические корабли.
Сейчас экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз».