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NASA назвало сроки отказа от «Союзов»
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В NASA назвали сроки отказа от «Союзов» для запусков астронавтов к МКС 

Газета.Ru 1 час назад
К 2019 году NASA может отказаться от покупки мест в российских "Союзах" для доставки своих космонавтов к Международной космической станции (МКС), так как, согласно расписанию, к этому моменту пройдут запуски двух американских частных пилотируемых кораблей. Расписание опубликовано на сайте NASA.
В апреле 2019 года компания SpaceX Илона Маска планирует провести первый пилотируемый полет космического корабля, который сможет доставить к МКС американских астронавтов. В середине этого же года подобный запуск планирует компания Boeing.
Обе компании участвуют в программе NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов к МКС. Для реализации этой программы космическое агентство выделило $8 млрд, часть из этих денег пошла на разработку пилотируемых космических кораблей. Данная программа необходима NASA, чтобы у Соединенных Штатов вновь появилась возможность самостоятельно доставлять своих астронавтов к МКС.
Ранее сообщалось, что в NASA начали разработку плана по коммерциализации МКС.
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