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NASA планирует уже в 2019 году отказаться от «Союзов» для доставки астронавтов на МКС
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NASA планирует уже в 2019 году отказаться от «Союзов» для доставки астронавтов на МКС 

Независимая Газета 1 час назад
При этом SpaceX опередит своего конкурента — Boeing, который запланировал первый пилотируемый полет космического корабля на середину 2019 года. Впрочем, даты пусков уже неоднократно переносились.
Обе компании отчитываются перед NASA, так как участвуют в ее программе по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (Commercial Crew Program). На реализацию этой программы космическое агентство выделило более $8 млрд, часть из которых пошла на разработку кораблей. Программа поддержки частных компаний необходима NASA для того, чтобы у США снова появилась возможность самостоятельно отправлять астронавтов на МКС. Пока что корабль, способный доставлять экипаж на МКС, есть только у России («Союз»).
В пятницу, 3 августа, NASA объявит астронавтов, которые полетят на кораблях SpaceX и Boeing. Корабли будет запускаться на ракетах-носителях Falcon и Atlas V соответственно. РБК
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