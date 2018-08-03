NASA планирует уже в 2019 году отказаться от «Союзов» для доставки астронавтов на МКС

При этом SpaceX опередит своего конкурента — Boeing , который запланировал первый пилотируемый полет космического корабля на середину 2019 года. Впрочем, даты пусков уже неоднократно переносились. Обе компании отчитываются перед NASA , так как участвуют в ее программе по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (Commercial Crew Program). На реализацию этой программы космическое агентство выделило более $8 млрд, часть из которых пошла на разработку кораблей. Программа поддержки частных компаний необходима NASA для того, чтобы у США снова появилась возможность самостоятельно отправлять астронавтов на МКС. Пока что корабль, способный доставлять экипаж на МКС, есть только у России («Союз»). В пятницу, 3 августа, NASA объявит астронавтов, которые полетят на кораблях SpaceX и Boeing. Корабли будет запускаться на ракетах-носителях Falcon и Atlas V соответственно. РБК Это неполный текст новости