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Учёные получили очень странный сигнал из космоса
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Учёные получили очень странный сигнал из космоса 

Реальный мир космоса 39 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Канадские учёные просто шокировали весь мир, когда сообщили о таинственном сигнале, который им удалось получить из космоса.
Как оказалось, странные сигналы были зафиксированы с помощью одного из крупных телескопов Канады. Об этом вчера сообщило профильное ведомство. Особенностью этого сигнала стал тот факт, что его частота стала самой низкой из ранее известных. Учёные утверждают, что звук передавался на частоте менее семисот мегагерц. Отметим, что именно такие технические характеристики дают возможность сигналу относиться к быстрым дискретным импульсам.
Канадскиё аналитики убеждены, что источником этого сигнала является что-то очень мощное и сильное. И, возможно, это событие связано с тем, что произошло одиннадцать лет назад. Ведь именно тогда учёные впервые обнаружили сигнал такой частоты в космосе, однако природу его происхождения не удалось разгадать до наших дней.
Уфологии же наперебой делают заявление по поводу того, что эти сигналы исходят от инопланетных обитателей, однако, их слова, как и прежде, ничем не подтверждены. А канадские учёные продолжают искать ответ в рамках признанной науки.
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