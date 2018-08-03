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Китайские ученые впервые в мире создали моносомные эукариотные клетки
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Китайские ученые впервые в мире создали моносомные эукариотные клетки 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.
Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.
ИА Синьхуа: последние новости
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