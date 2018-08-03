Китайские ученые впервые в мире создали моносомные эукариотные клетки

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.

Шанхай, 2 августа /Синьхуа/ — Исследовательская группа Академии наук Китая впервые в мире получила в искусственных условиях моносомные эукариотные клетки. Это новый крупный прорыв после «искусственного оживления» прокариотных бактерий.

Результаты работы китайских ученых были сегодня опубликованы на сайте всемирно известного научного издания Nature.