Внутри Земли растёт чёрная дыра, считают учёные

Странные сигналы зафиксировала группа ученых, которые пытаются их расшифровать. Считается, что чёрные дыры находятся далеко от нашей планеты и на данный момент они совершенно не опасны для нам. Ходило множество опасений из-за Адронного коллайдера, что при запуске он может создать дыры, которые в конечном счёте поглотят нашу галактику но пока этого не случилось, к счастью. Однако, учёные считают, что чёрные дыры могут возникать в недрах планеты. В Антарктиде существует группа антенн, которые фиксируют не только космические лучи, но и различные излучения внутри планеты. Оборудование зафиксировало радиоволны с вертикальной поляризацией, хотя они обычно горизонтальные. У учёных есть три теория происхождения данных волн. Пролетающая звезда, термоядерные процессы в ядре планеты или же чёрная дыра в недрах Земли. Остается надеяться на то, что учёные разберутся в аномалии и нашу планету не поглотит таинственная чёрная дыра.