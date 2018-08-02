В Китае впервые изменили геном живого организма, сократив число хромосом до одной пары

ПЕКИН, 2 августа. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские ученые в результате экспериментов создали пивные дрожжи с одной хромосомой, передает в четверг газета China Daily. Таким образом, впервые в истории организм с несколькими хромосомами в геноме был преобразован в однохромосомную форму.

Сотрудники института фитофизиологии и экологии при Академии наук КНР совместно с коллегами из Шанхайского центра передовых технологий молекулярного растениеводства сумели преобразовать 16 линейных пар хромосом, из которых состоит геном пивных дрожжей, в одну хромосому. Таким образом, был получен штамм, в котором вся генетическая информация из 16 пар хромосом сливается в одну.

По словам руководителя группы ученых Цинь Чжунцзюня, «исследование станет прорывом с точки зрения дальнейшего изучения теломеров хромосом (концевые участки хромосомы, наиболее чувствительные к заболеваниям — прим. ТАСС)».

"Если науке удастся вывести живые организмы с одной хромосомой, то в будущем это существенно повысит эффективность изучения новых препаратов", — продолжил Цинь Чжунцзюнь. «Действие медикаментов можно будет отслеживать на теломерах одной хромосомы, а не нескольких десятков», — подвел итог ученый.

Исследователи также отмечают, что «эти искусственно выведенные штаммы пивных дрожжей откроют новые возможности в изучении фундаментальных понятий в биологии и генетике, а также представят новый взгляд на существующие научные представления и концепции».