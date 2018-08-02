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Найдены планеты с пригодными для жизни условиями
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Найдены планеты с пригодными для жизни условиями 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Кембриджского университета (Великобритания) выявили экзопланеты, на которых существуют условия, сходные с земными во время абиогенеза — процесса возникновения молекул, необходимых для жизни, и появления первых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В 2015 году группа исследователей под руководством Джона Сазерленда (John Sutherland) предложила гипотезу, согласно которой углерод из метеоритов, падающих на Землю, взаимодействовал с азотом в атмосфере планеты. В результате образовывался цианид водорода, который вступал в реакцию с другими веществами на поверхности (в том числе с сернистым водородом), а энергией для этих процессов служило ультрафиолетовое (УФ) излучение. Так появились рибонуклеотиды — компоненты молекулы РНК, которая была первым носителем наследственной информации.
Группа Сазерленда провела эксперимент с ультрафиолетовыми лампами и цианидом водорода и смогла получить предшественников липидов, аминокислот и нуклеотидов.
На основе результатов этой работы ученые под руководством Пола Риммера (Paul Rimmer) определили количество ультрафиолетового излучения, необходимого для получения необходимых для жизни молекул, а также провели поиск звезд, испускающих достаточно радиации. Оказалось, что планеты, обращающиеся вокруг светил холоднее Солнца, не обладают условиями, необходимыми для появления живых организмов, то есть находятся вне зона абиогенеза.
С этой точки зрения наиболее пригодной для появления жизни планетой является Kepler-452b, которая вращается на орбите вокруг солнцеподобной звезды. Небесное тело расположено на расстоянии 1,4 тысячи световых лет от Земли. Звезды, относящиеся к красным карликам (Проксима Центавра), производят нужное количество УФ-излучения только во время сильных вспышек.
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