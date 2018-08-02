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Учёные из Новосибирска разработали инновационный нанопорошок
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Учёные из Новосибирска разработали инновационный нанопорошок 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Новосибирские исследователи создали уникальный нанопорошок, который способен изменять свойства любых материалов, передаёт ОТР.
В частности, его применение позволит сделать краску сверхпрочной — предполагается, что она не будет выцветать даже на самом ярком солнце. А вот прочные материалы, такие как чугун, вещество поможет размягчить.
Разработка получила название таркосил — в её основе лежит обыкновенный песок. Чтобы получить новый порошок, учёные измельчили осадочную горную породу, добавили его в эпоксидную смолу и нагрели до высоких температур.
Использование вещества уже позволило экспертам получить сверхпрочные провода. Предполагается, что нанопрошок будет использован в электронной, химической и военной промышленности.
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