Ученые NASA: Теперь мы знаем, где искать жизнь на Титане

На спутнике Сатурна — Титане находятся озера и моря, заполненные жидким этаном и метаном. Согласно новым исследованиям, они не лучшие места для поиска инопланетной жизни.

Космический корабль NASA Cassini и посадочный аппарат ESA Huygens показали, что большая луна Сатурна — Титан во многом схожа с Землей. Но Титан демонстрирует различные виды химической активности в гораздо более холодной обстановке. Учитывая сходство, неизбежно возникает вопрос о существовании инопланетной жизни: возможна ли на Титане какая-то простая жизнь?

Учитывая различия, ученые размышляют о лучших местах для поиска жизни на Титане. В конце июля 2018 года новое исследование, опубликованное в рецензируемом журналом «Астробиология» и опубликованное в журнале «Астробиология», предлагает лучшие места на Титане для поиска доказательств жизни.

Титан — геологическая страна чудес для планетарных ученых. На нем есть реки, озера и моря фактической жидкости — не воды, а углеводородов метана и этана — и у него есть горные хребты, возможные ледяные вулканы и огромные углеводородные дюны. Имеются также данные о том, что существует подземный океан воды, подобно тем, которые, как полагают, лежат под поверхностью спутника Юпитера — Европы и спутника Сатурна — Энцелада.

Не смотря на это исследовательская группа, возглавляемая Кэтрин Нейш, планетарным ученым, из Университета Западного Онтарио, предположила, что лучшие места для поиска жизни на Титане не в озерах или морях. Вместо этого новая работа определяет лучшее место для поиска жизни в ударных кратерах и криовулканах на Титане.

Ученые полагают, что в этих районах, водяной лед из коры Титана мог временно растаять в жидкость. Вода по-прежнему остается единственной жидкостью, которая способна поддерживать жизнь, какой мы ее знаем.

Большой, довольно молодой кратер на Титане, около 40 км в диаметре. Такие кратеры могут временно расплавить замороженную воду в коре, создав среду для образования биотических молекул. Image via NASA/JPL-Caltech.

Однако различные исследования показали, что жидкий метан и этан также могут поддерживать жизнь. Но Титан на девять астрономических единиц дальше от Солнца, чем Земля, а температура поверхности падает до -179 градусов Цельсия. Метан и этан остаются жидкими при температуре поверхности Титана, но для биохимических процессов это слишком холодно, по крайней мере, насколько нам известно (хотя это тоже вопрос дебатов).

Поверхность Титана также покрыта толинами, которые представляют собой крупные сложные органические молекулы, образующиеся при воздействии космического излучения на газы. При смешивании с жидкой водой, толины могут продуцировать аминокислоты, которые, по существу, являются жизненными строительными блоками. По словам исследователя Моргана Кейта в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния:

«Когда мы смешиваем толины с жидкой водой, мы получаем аминокислоты очень быстро. Поэтому в любом месте, где есть жидкая вода на поверхности Титана или вблизи ее поверхности, можно было бы генерировать предшественников жизни — биомолекулы — это было бы важно для жизни, какой мы ее знаем, и это действительно интересно».

Температура на поверхности Титана слишком холодная для жидкой воды, так где же ее можно найти? Ответ — кратеры Титана и криовулканы. Процессы, связанные с этими геологическими особенностями, могут расплавить водный лед в жидкость.

И этого может быть достаточно для создания более сложных органических молекул, таких как аминокислоты.

Титан — это мир, который в какой-то мере похож на Землю, но все же уникально чуждый. Существует ли на нем какая-либо жизнь, все еще большой вопрос, но теперь исследователи считают, что они знают лучшие места для ее поиска.