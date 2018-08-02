Дальневосточные учёные создали перчатки для протезов

Учёные из Дальневосточного федерального университета разработали инновационные перчатки, которые помогут людям с протезами конечностей ощущать предметы, к которым они прикасаются, сообщает «Русская планета».

Разработанная система позволит гражданам оценить силу, с которой они сжимают те или иные предметы.

Сейчас перчатки проходят апробацию — их тестируют потенциальные клиенты. Эффекта удалось достичь за счёт применения датчиков, которые сигнализируют здоровым тканям человека о применённой силе с помощью вибрации.

Предполагается, что перчатка будет надеваться на сам протез — при взаимодействии датчика с поверхностью объекта в чувствительную часть руки будут поступать сигналы. Это не только сделает жизнь граждан с ограниченными физическими возможностями более безопасной, но и вернёт им часть утраченных ощущений.