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Дальневосточные учёные создали перчатки для протезов
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Дальневосточные учёные создали перчатки для протезов 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Учёные из Дальневосточного федерального университета разработали инновационные перчатки, которые помогут людям с протезами конечностей ощущать предметы, к которым они прикасаются, сообщает «Русская планета».
Разработанная система позволит гражданам оценить силу, с которой они сжимают те или иные предметы.
Сейчас перчатки проходят апробацию — их тестируют потенциальные клиенты. Эффекта удалось достичь за счёт применения датчиков, которые сигнализируют здоровым тканям человека о применённой силе с помощью вибрации.
Предполагается, что перчатка будет надеваться на сам протез — при взаимодействии датчика с поверхностью объекта в чувствительную часть руки будут поступать сигналы. Это не только сделает жизнь граждан с ограниченными физическими возможностями более безопасной, но и вернёт им часть утраченных ощущений.
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