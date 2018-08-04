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В РФ появился профстандарт для операторов беспилотников
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В России вступит в силу профстандарт для операторов беспилотников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / rcaucino
Профессиональный стандарт для специалистов по летной эксплуатации и технической эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) вступает в силу 4 августа, сообщила ассоциация "Аэронет".
"Минюст России 23 июля 2018 года зарегистрировал разработанный в ассоциации "Аэронет" профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее". Документ вступает в силу 4 августа 2018 года", — говорится в сообщении.
Ранее требований для управления БВС массой менее 30 килограммов не было. Новый стандарт пока носит рекомендательный характер. По мнению ассоциации, это документ в первую очередь необходим работодателям, он "формирует легитимную основу для подготовки специалистов, помогает регулированию трудовых отношений работодателя и работника, позволяет разработать программы подготовки и начать нормальное обучение и аттестацию специалистов".
Так, специалист по летной эксплуатации БАС должен уметь подбирать и подготавливать картографический материал, стартово-посадочную площадку, ознакомляться с ограничениями в районе выполнения полета по маршруту (трассе), оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку в районе выполнения полетов беспилотного воздушного судна, а также выполнять другие действия.
Специалист по технической эксплуатации БАС должен выполнять диагностику и контроль работоспособности элементов беспилотной авиационной системы, выявлять отклонения, отказы, неисправности и повреждения, выполнять текущий ремонт элементов беспилотной авиационной системы.
Общий срок работы над профстандартом составил почти 33 месяца с момента поручения о его разработке, полученного ассоциацией 17 декабря 2015 года и до момента вступления в силу. С учетом положений принятого документа уже в 2018 году начнет свою работу созданная при участии ассоциации — автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования "Авиационный учебный центр "Аэронет".
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