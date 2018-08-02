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Cтранный динозавр поставил ученых в тупик
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Cтранный динозавр поставил ученых в тупик 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Исследовательская группа палеонтологов из Китая обнаружила оперенный хвост динозавра. Он оказался вмурован в кусок янтаря, а сам янтарь один из ученых случайно приметил на блошином рынке Мьянмы еще год назад, однако первые результаты исследования были опубликованы только на днях. Это, впрочем, неудивительно — теория о пернатых динозаврах может позволить ученым взглянуть на процесс эволюции под новым углом.
Год на раздумья
Целый год потребовался исследовательской команде, чтобы сделать необходимые выводы. Сейчас ученые почти уверены: хвост принадлежал не летающему динозавру, размер которого не превышал воробьиного. Возраст находки оценивается в 99 миллионов лет.
Анализ хвоста
Микроскопический анализ образца показал восемь позвонков середины (а может и конца) длинного, тонкого хвоста. Биологи предполагают, что общая длина хвоста составлялась из 25-30 позвонков. Удивительно, что находка такого уровня была сделана не в полевых исследованиях, а на обычном рынке. Впрочем, ученые давно знают о том, что застывший янтарь может стать бесценным кладезем информации — вспомните, хотя бы, сюжетную линию «Парка Юрского периода».
Кто это  На основе структуры хвоста исследователи смогли сделать предположение и о его хозяине. Скорее всего, хвост принадлежал детенышу целурозавра. Этот подвид относится к более широкому классу тероподов, куда входят и давно вымершие тираннозавры, и современные птицы.
Точно не птица
Наличие шарнирного устройства позвонков в найденном образце позволило ученым исключить возможность того, что перья принадлежали какой-то доисторической птице. Современные птицы, как и ближайшие их предки из мелового периода, обладали совсем другой структурой хвоста, называемого пигостиль. Она позволяет перьям двигаться как единое целое.
Динозавр с перьями
Первые теории о существовании перьев у некоторых видов динозавров появились еще в 1990-м году. Однако, все найденные до этого образцы представляли собой либо целые крылья, либо значительную часть одного крыла. Считалось, что они принадлежат птицам эпохи динозавров.
Мечты о полете
В настоящем исследовании делается однозначный вывод: если подобные перья покрывали всю длину хвоста, то его владелец о небе мог бы только мечтать. Скорее всего, перья осуществляли сигнальную функцию или играли определенную роль в регуляции температуры тела.
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