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Самый четкий снимок центра нашей Галактики
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Самый четкий снимок центра нашей Галактики 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Астрономы получили самый четкий снимок центра нашей Галактики за всю историю: посмотрите, как на самом деле выглядит Вселенная.
Фотографию невероятной четкости удалось сделать благодаря новому радиотелескопу MeerKAT, введенному в эксплуатацию буквально на днях. Астрономы навели MeerKAT и получили детальное изображение центральной области Галактики, находящейся от Земли в 25 000 световых годах.
Центр Галактики закрывают плотные облака пыли и газа, что значительно затрудняет работу исследователей. Теперь астрофизики надеются, что с помощью MeerKAT им удасться узнать новую информацию о Млечном Пути.
Ярче всего на снимке выделяется область, сформировавшаяся у сверхмассивной черной дыры в самом центре Млечного Пути. Другие яркие точки рядом на самом деле представляют собой останки сверхновых звезд.
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