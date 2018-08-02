Самый четкий снимок центра нашей Галактики

Астрономы получили самый четкий снимок центра нашей Галактики за всю историю: посмотрите, как на самом деле выглядит Вселенная.

Фотографию невероятной четкости удалось сделать благодаря новому радиотелескопу MeerKAT, введенному в эксплуатацию буквально на днях. Астрономы навели MeerKAT и получили детальное изображение центральной области Галактики, находящейся от Земли в 25 000 световых годах.

Центр Галактики закрывают плотные облака пыли и газа, что значительно затрудняет работу исследователей. Теперь астрофизики надеются, что с помощью MeerKAT им удасться узнать новую информацию о Млечном Пути.

Ярче всего на снимке выделяется область, сформировавшаяся у сверхмассивной черной дыры в самом центре Млечного Пути. Другие яркие точки рядом на самом деле представляют собой останки сверхновых звезд.