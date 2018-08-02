Созданные сибирскими учеными магниты синхротрона ESRF расширят возможности исследований

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Магниты для новой системы, которая позволит увеличить яркость источника синхротронного излучения Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) в 30 раз, разработали физики Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН). Их использование даст ученым более широкие возможности для исследований вещества на атомарном уровне, сообщили в четверг в пресс-службе института.

Европейский центр синхротронного излучения — это источник синхротронного излучения, расположенный в Гренобле Франция ). В настоящее время в Центре проводится модернизация всех систем основного кольца источника синхротронного излучения. Его магнитная структура будет полностью изменена, что позволит существенно улучшить параметры пучка излучения.

"Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали и изготовили для Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) 66 октупольных магнитов. Оборудование станет частью новой магнитной системы, которая позволит увеличить яркость источника синхротронного излучения (СИ) в 30 раз. Общая сумма контракта составила 820 тысяч евро", — говорится в сообщении

Остальные магниты изготовили специалисты из других стран-членов ESRF, однако, сборкой всей магнитной системы занимаются также сотрудники ИЯФ СО РАН. Сборка началась в октябре 2017 года и продлится до конца 2018 года. После этого работа синхротронного центра будет остановлена на год — за это время французские физики установят новую систему в тоннель ускорителя, а также модернизируют пользовательские станции с учетом изменившихся параметров синхротрона.

Одними из основных характеристик источников синхротронного излучения являются яркость и эмиттанс — фазовый объем электронного пучка: чем меньше эмиттанс, тем выше яркость и наоборот. Увеличение яркости, с одной стороны, даст ученым возможность более детального изучения объекта исследования, с другой стороны, позволит уменьшить количества образца, необходимое для работы на синхротронном излучении, поясняется в сообщении.