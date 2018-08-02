В Роскосмосе рассказали о разработке сверхскоростной системы передачи данных для новейших спутников

С помощью нее космические аппараты смогут передавать на Землю снимки со спутников дистанционного зондирования Земли в высоком разрешении.

Новейшая сверхскоростная система будет способна передавать объем данных со скоростью 10 Гбит/с. Инженеры Роскосмоса разрабатывают ее специально для спутников нового поколения.

Все работы ведутся в рамках выполнения Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы. Такая сверхскоростная система потребуется для обеспечения возможности принимать информацию со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Алексей Петров. «Мы уже завершили стендовую отработку экспериментальной системы, которая позволит передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с. Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам ДЗЗ конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Одновременно мы прорабатываем возможность практического применения нескольких таких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Такая скорость позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем», — рассказал инженер-исследователь Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС

В такой системе возникла необходимость из-за растущих требований к разрешению снимков со спутников ДЗЗ. Инженеры Роскосмоса планируют в будущем внедрить разработку и на другие космические аппараты с высокоскоростными каналами связи.