Ещё
В редкоземельном соединении нашли два сложных магнетизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В редкоземельном соединении нашли два сложных магнетизма 

Индикатор 36 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые синтезировали германид диспрозия в метастабильном состоянии и выяснили, что в этом соединении одновременно существуют два явления сложного магнетизма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.
Германид диспрозия DyGe3— это редкоземельный элемент серебристо-белого цвета, который сравнительно редко встречается в земной коре и образует тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды. В ходе исследования под давлением в восемь гигапаскалей ученые получили поликристаллические образцы германида диспрозия в метастабильном состоянии — равновесии физической системы, стабильность которой сохраняется при не очень больших возмущениях.
Физики обнаружили, что в этом соединении существует «волна зарядовой плотности» — явление, которое возникает в некоторых кристаллах при низких температурах из-за особенностей их электронного строения. Она представляет собой пространственно-периодические смещения ионов и электронной плотности — вероятности обнаружения электрона в определенной точке пространства.
В последних исследованиях основное внимание уделялось физике волны зарядовой плотности в редкоземельных соединениях и тому, как эта волна влияет на искажение кристаллической решетки и на магнитное упорядочение. Магнитное упорядочение — это самопроизвольное выстраивание магнитных моментов (векторов) атомов в веществе. То есть все векторы атомов в веществе имеют определенное направление: они могут быть параллельны (ферромагнитный порядок) или антипараллельны (антиферромагнитный порядок) друг другу. Недавно ученые выяснили, что волна зарядовой плотности может предшествовать антиферромагнитному упорядочению и сосуществовать с ним, когда половина векторов атомов направлена в одну сторону, а вторая половина повернута на 180о.
При понижении температуры в германиде диспрозия происходит переход к волне зарядовой плотности, а при еще более низкой температуре — к антиферромагнитному состоянию.
«Мы выяснили, что, когда структура кристаллической решетки немного искажается, а симметрия кристаллической структуры в окрестностях некоторых атомов меняется, в веществе происходит переход к волне зарядовой плотности. Волна оказывает определенное влияние на магнитные свойства вещества, приводя, в частности, к появлению спиральной магнитной структуры», — отметил один из авторов статьи, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Николаев.
Ученые отмечают, что полученные результаты позволяют лучше понять механизмы взаимосвязи и корреляции зарядовых и спиновых характеристик электронной системы. Зарядовые характеристики связаны с волной зарядовой плотности, а спиновые — с антиферромагнитным порядком. «Наша работа посвящена, в первую очередь, фундаментальным проблемам физики конденсированного состояния. К таким проблемам относятся магнетизм и структурный фазовый переход. В будущем работа может привести к новому пониманию сложного магнетизма в редкоземельных элементах и открытию новых перспективных материалов», — заключил ученый.
Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института физики высоких давлений РАН, Московского физико-технического института и Объединенного института ядерных исследований, Института ядерных исследований и ядерной энергии (София, Болгария), Института физики конденсированных средств (Брауншвейг, Германия) и Института физики Университета Марии Склодовской-Кюри (Люблин, Польша).
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.
Индикатор: последние новости
Ученые называют детей в честь объектов своих исследований Машинное обучение дало роботу ловкую руку Графен поможет создать голограмму черной дыры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона137
Украинские военные заявили о масштабном «котле»101
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью803
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах80
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками72
Новости партнеров
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение