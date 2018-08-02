В редкоземельном соединении нашли два сложных магнетизма

Ученые синтезировали германид диспрозия в метастабильном состоянии и выяснили, что в этом соединении одновременно существуют два явления сложного магнетизма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.

Германид диспрозия DyGe3— это редкоземельный элемент серебристо-белого цвета, который сравнительно редко встречается в земной коре и образует тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды. В ходе исследования под давлением в восемь гигапаскалей ученые получили поликристаллические образцы германида диспрозия в метастабильном состоянии — равновесии физической системы, стабильность которой сохраняется при не очень больших возмущениях.

Физики обнаружили, что в этом соединении существует «волна зарядовой плотности» — явление, которое возникает в некоторых кристаллах при низких температурах из-за особенностей их электронного строения. Она представляет собой пространственно-периодические смещения ионов и электронной плотности — вероятности обнаружения электрона в определенной точке пространства.

В последних исследованиях основное внимание уделялось физике волны зарядовой плотности в редкоземельных соединениях и тому, как эта волна влияет на искажение кристаллической решетки и на магнитное упорядочение. Магнитное упорядочение — это самопроизвольное выстраивание магнитных моментов (векторов) атомов в веществе. То есть все векторы атомов в веществе имеют определенное направление: они могут быть параллельны (ферромагнитный порядок) или антипараллельны (антиферромагнитный порядок) друг другу. Недавно ученые выяснили, что волна зарядовой плотности может предшествовать антиферромагнитному упорядочению и сосуществовать с ним, когда половина векторов атомов направлена в одну сторону, а вторая половина повернута на 180о.

При понижении температуры в германиде диспрозия происходит переход к волне зарядовой плотности, а при еще более низкой температуре — к антиферромагнитному состоянию.

«Мы выяснили, что, когда структура кристаллической решетки немного искажается, а симметрия кристаллической структуры в окрестностях некоторых атомов меняется, в веществе происходит переход к волне зарядовой плотности. Волна оказывает определенное влияние на магнитные свойства вещества, приводя, в частности, к появлению спиральной магнитной структуры», — отметил один из авторов статьи, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Николаев

Ученые отмечают, что полученные результаты позволяют лучше понять механизмы взаимосвязи и корреляции зарядовых и спиновых характеристик электронной системы. Зарядовые характеристики связаны с волной зарядовой плотности, а спиновые — с антиферромагнитным порядком. «Наша работа посвящена, в первую очередь, фундаментальным проблемам физики конденсированного состояния. К таким проблемам относятся магнетизм и структурный фазовый переход. В будущем работа может привести к новому пониманию сложного магнетизма в редкоземельных элементах и открытию новых перспективных материалов», — заключил ученый.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Института физики высоких давлений РАН , Московского физико-технического института и Объединенного института ядерных исследований, Института ядерных исследований и ядерной энергии (София, Болгария ), Института физики конденсированных средств (Брауншвейг, Германия ) и Института физики Университета Марии Склодовской-Кюри (Люблин, Польша ).

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