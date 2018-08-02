Какого размера черные дыры на самом деле

Черные дыры могут останавливать время, обладают бесконечной гравитацией и способны уничтожать пространство. Думаете, такая штуковина должна быть просто огромной? Вовсе нет.

Черной дырой может стать любая материя, если вы сожмете ее за пределы так называемого «радиуса Шварцильда», то есть гравитационного радиуса. Землю, к примеру, придется сжать до размеров арахиса.

Впрочем, есть и действительно черные дыры невероятных размеров. Гравитационный радиус M82 X-1 сравним с Марсом. А масса равна массе тысячи солнц! Это выходит за рамки понимания обычного человека, но ученые относят M82 X-1 в разряд средних объектов.

Посмотрите на Центральную черную дыру в Скоплении Феникса: